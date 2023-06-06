Чебоксары, 6 июня, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В Чувашии зафиксирован первый случай отравления суррогатным сидром, сообщила 6 июня пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Как отмечается в релизе, один случай отправления пивным напитком «Мистер Сидр», который был изготовлен в Самарской области, зафиксирован в городе Алатыре. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

В Роспотребнадзоре также отметили, что сотрудниками управления принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

Также 6 июня стало известно, что в Челябинской области обнаружили порядка одной тысячи бутылок опасного сидра, напиток будет изъят. А в Пензенской области из магазинов изъято более 1,7 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр».

Как сообщало ИА Регнум, первые сообщения о массовых отравлениях суррогатным алкоголем появились 5 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области Анар Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.

Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений в нескольких регионах страны.

Тем временем продолжают поступать сообщения о погибших и пострадавших от опасного сидра. По последним данным, в Самарской области погибли семь человек. В Нижегородской области умерли двое. Среди отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области — двое детей и беременная женщина. Также пострадавшие выявлены в Удмуртии.