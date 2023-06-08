Москва, 8 июня, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников социальной сферы с Днем социального работника.

Департамент социального развития Тюменской области Социальная помощь для пожилых людей из отдаленных районов Тюменской области становится более доступной

«Вы посвятили себя благородному, милосердному призванию, требующему от человека не только глубоких профессиональных знаний, но и особых личных качеств, чуткости и тепла. Ведь к вам обращаются те, кто находится в сложной жизненной ситуации и остро нуждается в поддержке. Это пенсионеры и инвалиды, малообеспеченные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей. Они видят в вас надёжных помощников, душевных и по-настоящему близких людей», — говорится в поздравлении главы государства.

Владимир Путин отметил, что в интернатах и домах ветеранов, в центрах медицинского и социального обслуживания трудятся компетентные специалисты, а в последние годы кроме государственных учреждений в дело социального попечительства вовлекается всё больше добровольцев и волонтёров, представителей НКО и бизнеса.

«Хочу искренне поблагодарить всех социальных работников за самоотверженную, востребованную работу, за ваше бескорыстие и подвижничество», — обратился Владимир Путин к соцработникам.

8 июня в России отмечают День социального работника. Дата профессионального праздника была выбрана 22 года назад неслучайно: 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков тоже поздравил социальных работников с праздником: «Вы ежедневно помогаете тем, кто столкнулся с особыми жизненными обстоятельствами. В обществе велик запрос на социальную справедливость, сострадание к чужой беде. Развитие общества меняет и запросы к социальной сфере».

Антон Котяков также отметил, что с учетом этого трансформируется и система социальной защиты. Все больше проектов направлено на развитие активного долголетия. Формируется национальная система долговременного ухода.

Система социальной помощи для старшего поколения развивается в России в том числе благодаря национальному проекту «Демография». Так, в прошлом году 7,8 млн людей «серебряного» возраста получили поддержку социальных работников. Они оказывают необходимую помощь в специальных домах-интернатах и в привычных условиях на дому, помогают добраться до медицинских центров людям из отдаленных районов, а также организуют проекты для поддержания здорового и активного долголетия.

«С возрастом люди начинают нуждаться в особых социальных услугах. В 2022 году социальные услуги получили 7,8 млн людей пожилого возраста и инвалидов. Для пожилых граждан, которым требуется круглосуточный уход, продолжено строительство домов-интернатов нового типа. По итогам 2022 года в эксплуатацию введено 14 объектов в 12 регионах на 1427 мест», — рассказала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Сотрудники центров социального обслуживания населения в регионах ежедневно помогают тем, кто особенно в этом нуждается, и даже создают собственные проекты. Например, в третьем Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия, который ежегодно проходит при поддержке национального проекта «Демография», большинство из 113 проектов-финалистов организованы социальными работниками. Одни помогают вести активный образ жизни, поддерживать здоровье, другие — решают бытовые проблемы, третьи — привлекают пожилых к волонтёрской деятельности, помогая преодолеть одиночество.

Например, сотрудники центра социального обслуживания «Металлург» создали проект «Заботливое сопровождение», благодаря которому людям старшего возраста стало проще выйти в поликлинику, театр и просто на прогулку. Социальные работники предоставляют своим подопечным средства реабилитации и сопровождают их во время прогулок.

«Часто люди зрелого возраста с ограниченными возможностями здоровья становятся невольными заложниками в своих квартирах. Каждый выход из дома для них — настоящее событие. Суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность одиноко проживающим людям посещать скверы, парки, поликлиники, банки, магазины, рынки, салоны красоты, театры, храмы и другие общественные места», — говорит директор центра социального обслуживания «Металлург» Нурсиля Бачурина.

Благодаря национальному проекту «Демография» социальные работники осуществляют долговременный уход на дому за людьми старшего возраста. К примеру, социальный работник Оксана из города Гаврилов-Ям Ярославской области помогает своей подопечной Тамаре Сергеевне восстановиться после инсульта в комфортных домашних условиях.

«Каждый день я прихожу к Тамаре Сергеевне. Она уже знает, в какое время я прихожу и ждет меня. Все дела мы делаем вместе — садимся за стол, пишем список продуктов — она диктует, я пишу. Потом собираемся, одеваемся — она сама, я лишь только помогаю. Гулять мы любим и стараемся гулять в любую погоду. Тамара Сергеевна перенесла инсульт, и я стараюсь ей помочь восстановить все навыки, она молодец, все воспринимает позитивно, не унывает», — рассказала соцработник Оксана.

Со своей стороны, Тамара Сергеевна рассказывает: «Я не знаю, что бы я делала, если бы не Оксана. Она дала мне надежду, я, как ребенок, учусь многое делать заново, я очень ей благодарна за поддержку, за помощь!».

Особое внимание социальные работники уделяют людям старшего возраста из отдаленных районов. Благодаря мобильным бригадам они могут комфортно и бесплатно доехать до районных больниц для прохождения диспансеризации и лечения. Социальные работники отвозят людей старше 65 лет на специализированном автотранспорте, купленном по национальному проекту «Демография». Мобильные бригады уже работают в 82 регионах, и помогают более 400 тысячам пожилых людей в отдаленных районах

Министерство социальной защиты Алтайского края В Алтайском крае 164 человека из отдаленных сел Заринского района отвезла мобильная бригада на диспансеризацию.

К примеру, мобильная бригада, созданная на базе Комплексного центра социального обслуживания населения города Заринска Алтайского края, сопровождает на диспансеризацию жителей старше 65 лет из отдаленных сел района. «Мы помогаем добраться пожилым людям на диспансеризацию в Центральную районную больницу, создав для них комфортные условия. Наш специалист сопровождает их не только в автомобиле во время поездки, но и в поликлинике», — говорит заведующая отделением долговременного ухода Комплексного центра социального обслуживания населения города Заринска Олеся Кусь. По её словам, самое важное — это возможность своевременно пройти медицинское обследование для людей старшего возраста, чтобы предотвратить развитие сложных и опасных заболеваний.

«Раньше приходилось заранее договариваться с таксистом, автобус ходил редко. Сейчас, конечно, все очень удобно: машина забирает нас, в больнице по кабинетам нас провожают и домой доставляют. Спасибо большое!» — благодарит соцработников жительница алтайского села Гонишиха Заринского района Нина Байер.

Как сообщало ИА Регнум, одна из важнейших целей национального проекта «Демография» — увеличение продолжительности жизни. Нацпроект помогает сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Выстраивается система долговременного ухода, открываются новые гериатрические центры и геронтологические кабинеты, а для поддержания интересной и здоровой жизни в регионах развиваются практики активного долголетия.