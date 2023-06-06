Белгород, 6 июня, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Власти Белгородской области опровергли сообщения о том, что в регионе действуют несколько украинских диверсионных групп. Об этом 6 июня сообщили в областном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооружённых групп противника не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что жителям региона стали поступать звонки о действии диверсионных групп ВСУ. Звонящие представляются сотрудниками МВД России и советуют гражданам самостоятельно задерживать диверсантов, передвигающихся на машинах полиции, либо одетых в форму российских военнослужащих с белыми повязками.

В оперштабе напомнили, что представители органов власти и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам в мессенджерах с телефонов других государств, и призвали доверять только официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня была сорвана попытка диверсантов ВСУ проникнуть в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки. Террористы под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине села, но были уничтожены ударами авиации и огнём артиллерии.