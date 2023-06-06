Москва, 6 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Народный артист России, композитор Юрий Антонов опроверг сведения о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на комментарий музыканта.

Ivtorov Юрий Антонов

Народный артист России рассказал, что находится дома.

«Всё нормально, я дома нахожусь в кругу своих животных. Я ездил в клинику зубы лечить», — приводит агентство его слова.

Ранее в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о том, что якобы Антонов был госпитализирован с сердечным приступом.

Как передавало ИА Регнум, ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Её дочь Ольга Шукшина сообщила, что Федосеева-Шукшина находится на плановом обследовании в одном из лучших профилактических учреждений.