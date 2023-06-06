Энергодар, Запорожская область, 6 июня, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС значительно снизился уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения Запорожской АЭС, заявил 6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Отсутствие воды для охлаждения в основных охлаждающих системах на протяжении продолжительного времени приведёт к выходу из строя аварийных дизельных генераторов», — сказал Гросси на брифинге МАГАТЭ.

При этом он добавил, что «непосредственных» рисков для безопасности атомной станции в настоящее время нет, поскольку у АЭС есть ряд альтернативных источников воды для охлаждения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь с 5 на 6 июня 11 из 28 пролётов ГЭС были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. На территории Новокаховского округа установлен режим ЧС, идёт эвакуация из подтопленных зон. Восстановить станцию невозможно, её нужно будет строить заново, отметили представители городских властей.

Власти Украины давно готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Удары по ГЭС свидетельствуют о начале контрнаступления ВСУ, их цель — подтопить в прямом смысле слова российские оборонительные базы и в переносном смысле — репутацию России, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.