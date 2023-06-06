Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Максимальный уровень поднятия воды в районе Каховской ГЭС в Херсонской области может достичь порядка 12,5 м, сообщил 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия-1».

Кадр из видео. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Сейчас между 10 м и 11 м поднялась вода», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 5 на 6 июня после обстрела со стороны ВСУ 11 из 28 пролётов ГЭС были разрушены. Вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра. Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров.

Из-за разрушения Каховской ГЭС на территории Новокаховского городского округа 6 июня был введён режим ЧС, началась эвакуация людей из подтопленных зон. Позднее власти Новой Каховки объявили, что город затоплен.

Украинские власти давно готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать большое количество воды выше по течению, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.