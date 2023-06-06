Херсон, 6 июня, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Украинские военные решили бежать с островов около Херсона, по которым российские войска нанесли удары артиллерией и беспилотниками. Об этом 6 июня сообщает в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ бегут с островов у Херсона, по ним наносит удары российская артиллерия и дроны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после подрыва Каховской ГЭС позиции ВСУ на части островов оказались затоплены. Из-за этого украинские солдаты приняли решение бежать. Они садятся в лодки и пытаются спастись, но по ним наносятся непрерывные удары артиллерией и БПЛА. При этом их сносит течение, они уничтожаются огнём и тонут.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра.

По мнению политолога Андрея Кошкина, разрушение верхней части Каховской ГЭС свидетельствует о начавшемся украинском контрнаступлении и рассчитано на подтопление в прямом смысле слова российских оборонительных баз и в переносном — «подтопление» репутации Москвы.