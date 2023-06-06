* запрещённая в России организация

Москва, 6 июня, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В Москве мировой судебный участок оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», на три млн рублей за отказ удалить статью об украинском националистическом полку «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Сообщается, что компания Wikimedia Foundation была признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ).

Уточняется, что в результате организация была оштрафована на 3 млн рублей.

В материалах дела указано, что Роскомнадзор обнаружил на «Википедии» статью о террористической организации и потребовал удалить данный материал. Компания требования не выполнила, в результате в отношении Wikimedia Foundation был составлен протокол об административном правонарушении, дело было передано в суд.

Отмечается, что представитель компании Александр Ганзер потребовал прекратить данное дело. По его словам, организацию не уведомили должным образом о судебном заседании. Он высказал мнение о том, что компанию нельзя привлекать на территории России к административной ответственности, поскольку она зарегистрирована в США.

Как передавало ИА Регнум, американскую компанию Wikimedia Foundation 20 апреля московский суд оштрафовал за отказ удалить ложную информацию об СВО. Штраф составляет полтора миллиона рублей. «Википедия» опубликовала статью о боях под Ахтыркой в феврале–марте 2022 года, в которой Роскомнадзор обнаружил ложную информацию и потребовал удалить материал. Wikimedia требование не выполнила, был составлен протокол об административном правонарушении.

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление видео о зацепинге из «Википедии». Известно, что Роскомнадзор 13 раз уведомлял компанию об удалении информации, направленной на склонение несовершеннолетних к правонарушениям.

Wikimedia Foundation оштрафовали 13 апреля в размере 2 млн рублей за неудаление фейков о российской армии. Прокуратура потребовала удалить из «Википедии» страницу «Российская оккупация Запорожской области». Организация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.