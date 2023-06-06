Владивосток, 6 июня, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Во Владивостоке исчезли супруга и сын представителя генконсульта Северной Кореи в Европе, сообщил 6 июня Telegram-канал «112».

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Как сказано в сообщении, 4 июня 43-летняя Ким Кум Сун и 15-летний Пак Квон Чжу сели в такси на территории генконсульства КНДР, после чего их больше никто не видел.

По камерам видеонаблюдения удалось отследить их маршрут. Как сказано в сообщении, они вышли из машины на Русской улице. Телефоны пропавших выключены.

По данным «112», женщина забрала сына и сбежала. Поиски продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня также стало известно о том, что зять экс-депутата Госдумы Владимира Семёнова Андрей Черепаха таинственно пропал в конце мая. Среди его вещей жена обнаружили предсмертную записку. О местонахождении мужчины пока ничего не известно, его автомобиль Mersedes S — класса объявлен в розыск.