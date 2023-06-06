Вашингтон, 6 июня, 2023, 12:26 — ИА Регнум. ВСУ в ходе вооружённого конфликта потеряли около 350 тыс. человек, такие данные привел кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший.

(сс) Gage Skidmore Роберт Кеннеди (младший)

«По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тыс. украинцев. И нам об этом не говорят», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Политик обвинил правительства США и Украины в сокрытии настоящего числа жертв, напомнив также о том, как власти врали о пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что многие СМИ завышают оценки потерь ВСУ. Число убитых — меньше, чем число жертв землетрясения, случившегося в феврале 2023 года в Турции (то есть меньше, чем 50 тысяч человек, заявил он.

В свою очередь Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, в апреле 2023 года заявил, что если военный конфликт на территории Украины продлится ещё несколько месяцев, то потери ВСУ будут сопоставимы с населением Житомира или Чернигова, то есть достигнут 260–280 тысяч человек.