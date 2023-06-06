Москва, 6 июня, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Москве мужчина две недели не замечал, что его сын, живший с ним в одной квартире, умер. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть

Как стало известно, две недели 59-летний отец не общался со своим 33-летним сыном, который часто запирался с своей комнате и отказывался контактировать. Поздно вечером 2 июня мужчина обратился в полицию и рассказал, что работает архитектором загородных резиденций и поздно возвращается домой. Последние пару недель он не общался с сыном, а когда решил зайти в его комнату, обнаружил, что дверь заперта изнутри. Сам сын не отзывался на его голос. Мужчина нашёл ключ, открыл дверь и вошёл внутрь. На полу он обнаружил тело умершего сына.

«На полу в одной из комнат в квартире в Песчаном переулке было обнаружено тело 33-летнего мужчины. Давность смерти не более 2 недель, причина смерти — суицид», — рассказал собеседник агентства.

Полиция начала проверку по факту гибели мужчины и опросила родственников. Последний раз отец видел молодого человека 12 или 13 мая. По его словам, погибший вёл замкнутый образ жизни и почти ни с кем не общался, большую часть времени он проводил в своей комнате. Мать погибшего подтвердила эту информацию, с ней сын не общался уже почти 4 года.