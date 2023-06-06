Магадан, 6 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Дели — Сан-Франциско, в связи с неисправностью приземлился в Магадане, посадка прошла благополучно. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в авиакругах.

confused_me Самолет

«Рейс авиакомпании Air India AIC173 Дели — Сан-Франциско, самолет Вoeing 777, из-за неисправности принял решение о незапланированной посадке на аэродром Магадан (Сокол)», — приводит агентство слова источника.

Уточняется, что посадка прошла в 11:35 благополучно.

Как передавало ИА Регнум, в Межгосударственном авиационном комитете сообщили 16 мая об улучшении безопасности полётов в России. Отмечается, что это произошло, несмотря на многочисленные санкционные ограничения. Безопасность полётов по итогам 2022 года оказалась на самом высоком уровне за последние пять лет.

В результате крушения туристического самолёта недалеко от Ле-Пон-де-Мартель, в горах Невшатель, погибли три человека. Пилот и два пассажира самолёта погибли.