Донецк, 6 июня, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Украинские военные посчитали невыгодным своё положение в посёлке Новодонецкое в ДНР и начали отползать с захваченных ранее позиций. Об этом 6 июня заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Ходаковский

«Не сумев прорвать нашу оборону, противник счёл своё положение невыгодным и начал отползать с захваченных позиций», — написал Ходаковский.

По его словам, на конец дня 5 июня Новодонецкое было почти полностью в руках ВСУ, за исключением нескольких улиц. Но сейчас российские войска восстановили контроль над населённым пунктом.

Он добавил, что с российской стороны потери оказались значительно меньшими, чем могли бы быть при таком агрессивном натиске. Кроме того, по его словам, отечественная связь отработала надёжно.

5 июня Ходаковский писал, что ВСУ смогли зацепиться за Новодонецкое, но потеряли около десяти единиц бронированной техники, включая один танк, а также десятки убитых солдат. Также он сообщил, что в ДНР впервые заметили танки Leopard немецкого производства.