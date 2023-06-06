Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Из расположенных вдоль берега Днепра населённых пунктов Новокаховского городского округа после прорыва на Каховской ГЭС началась эвакуация, сообщил 6 июня глава городской администрации Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Глава городской администрации Новой Каховки — Владимир Леонтьев.

«Из прибрежных подтопленных зон сейчас эвакуируют людей вглубь [Новокаховского] округа для того, чтобы спасти всех людей», — сказал он журналистам.

Леонтьев уточнил, что эвакуация происходит в населённых пунктах Корсунка, Днепряны и на всех прилегающих территориях.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли ГЭС в ночь с 5 на 6 июня, в результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра.

Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. Городские власти заявили, что в городе проводится эвакуация жителей около трёх сотен домов.