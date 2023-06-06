Кривой Рог, Украина, 6 июня, 2023, 12:06 — ИА Регнум. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины начались проблемы с водоснабжением из-за ситуации на Каховской ГЭС. Об этом написал мэр города Александр Вилкул в своём Telegram-канале.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

Он призвал жителей города прекратить панику.

«Я же написал — вода будет. Забор воды за последние 5 часов увеличился в два раза — все набирают ванны и другие ёмкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает», — сообщил он.

Ранее он сообщил, что в связи с повреждением Каховской ГЭС ситуация в Кривом Роге очень сложная, было проведено экстренное совещание.

Как передавало ИА Регнум, в администрации Новокаховского городского округа сообщили, что прорыв плотины произошёл по вине ВСУ и Киевских властей, ГЭС неоднократно обстреливалась на протяжении всего прошлого года.

В ночь на 6 июня украинские войска ударили по плотине Каховской ГЭС, в результате чего верхняя её часть получила повреждения. В некоторых прибрежных населённых пунктах наблюдается подъём уровня воды.

Доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин заявил, что Украина давно готовилась к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начала сбрасывать большое количество воды выше по течению, чтобы переполнить Каховское водохранилище. Мощность Каховской ГЭС около 300 мегаватт. В год она вырабатывает порядка 1 млрд киловатт-часов.