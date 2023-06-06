* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Екатеринбург, 6 июня, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Прокуратура отозвала апелляционную жалобу на приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по уголовному делу о дискредитации ВС России. Приговор вступил в законную силу, сообщили журналистам в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Egd.ru Евгений Ройзман

5 июня, за день до вступления приговора в силу, прокуратура подала апелляционную жалобу, хотя ранее суд полностью удовлетворил требования гособвинения.

«Прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Соколовым Д. С. отозвано апелляционное представление. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в екатеринбургском суде.

Теперь бывшему мэру снова позволено пользоваться интернетом и средствами связи, посещать публичные места и общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения. При этом вступили в силу ограничения, связанные с судимостью.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая суд оштрафовал Ройзмана на 260 тыс. рублей по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. По данным следствия, в июле минувшего года экс-мэр допустил негативные высказывания о целях использования ВС РФ в ходе диалога на YouTube-канале. Преступление было совершено в момент действия старой редакции статьи Уголовного кодекса, которая не предусматривала более тяжёлого наказания, чем штраф. Ройзман заявлял, что не будет оспаривать приговор.