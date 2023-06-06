Самара, 6 июня, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до семи человек, сообщили 6 июня в областном Минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«По последней информации, семеро погибших, (ещё) 13 пациентов находятся под наблюдением медработников», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось о двоих погибших и 14 пострадавших

Как сообщало ИА Регнум, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело, задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области Анар Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины.

По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.

Отметим, что в России были полностью заблокированы отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ведение реестра производителей пива, сидра, пуаре и медовухи. В частности, закон обязует с 1 сентября 2023 года всех производителей данной продукции регистрироваться в реестре, ведением которого будет заниматься Росалкогольрегулирование.