Самара, 6 июня, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Тела двух человек были обнаружены в Самаре, около которых находилась бутылка из-под напитка «Мистер сидр». Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, девушка нашла тела родителей вечером 5 июня. Там была бутылка из-под алкоголя «Мистер сидр», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, в Роспотребнадзор поступила информация о случаях отравления, связанных с употреблением напитка «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области.

5 июня стало известно о массовых отравлениях суррогатным алкоголем жителей Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также Удмуртии.

Согласно данным на 5 июня, в Самарской области трёх человек доставили в больницу в тяжёлом и среднетяжёлом состояниях после отравления сидром. Ранее пресс-служба СУ СК по Самарской области сообщила о двух погибших женщинах. По данным следствия, они употребляли напиток «Сидр», который поставлялся в магазины города с предприятия в Красноглинском районе Самары.

В Нижегородской области шесть человек отравились сидром, двое из них умерли, об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В Пензенской области три человека отравились спиртосодержащей продукцией. В Ульяновской области число отравившихся сидром возросло до 51 человека. В России полностью заблокированы отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений.