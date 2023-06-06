Геническ, Херсонская область, 6 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Новоалексеевка под Геническом подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре посёлка ракетами Storm Shadow, сообщили 6 июня журналистам в экстренных службах Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

Украинские войска выпустили по Новоалексеевке четыре крылатых ракеты. Подразделения ПВО группировки «Днепр» сбили три из них. В результате в посёлке повреждено здание ПТУ.

Данные о пострадавших уточняются, добавил представитель экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 мая российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВСУ, в том числе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области и по хранившимся там британским крылатым ракетам Storm Shadow. Эксперты назвали потерю самолётов и ракет серьёзным ударом по боеспособности Украины.