Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Ремонт Каховской ГЭС невозможен, её нужно будет отстраивать заново после победы России. Об этом 6 июня сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Коновалов/ТАСС Последствия обстрела Каховской ГЭС

«Очевидно, что ремонт сейчас невозможен», — сказал Леонтьев.

Он добавил, что после победы России гидроэлектростанцию предстоит заново отстраивать так же, как её строили в 50-е годы.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрелов со стороны ВСУ. В настоящее время происходит нерегулируемый сброс воды. В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключена от электроснабжения прибрежная часть округа.

Ранее Леонтьев сообщил, что жителей, чьи дома непосредственно находятся на берегу, начали отселять. Также, по его словам, вода в Новой Каховке поднялась более чем на 10 м из-за разрушений на Каховской ГЭС.

Кроме того, власти заявили, что жителям прибрежных населённых пунктов в Херсонской области нужно быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации.