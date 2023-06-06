Челябинск, 6 июня, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Порядка одной тысячи бутылок опасного сидра обнаружили в Челябинской области, напиток будет изъят. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в министерстве сельского хозяйства региона.

Пресс-служба УМВД Контрафактный алкоголь

«В Челябинской области на складах у шести индивидуальных предпринимателей и одного ООО выявлена данная продукция, около одной тысячи бутылок», — приводит агентство слова собеседницы.

Уточняется, что предпринимателям будут переданы уведомления об изъятии всех партий.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовых отравлениях суррогатным алкоголем жителей Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также Удмуртии.

в Пензенской области из магазинов изъято более 1,7 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр».

Ранее Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений в нескольких регионах страны.

Две женщины скончались в Новокуйбышевске в Самарской области после отравления сидром. По данным следствия, с 4 на 5 июня две женщины, проживающие в Новокуйбышевске, скончались из-за отравления неустановленным веществом. Накануне они употребляли напиток «Сидр», который поставлялся в магазины города с предприятия в Красноглинском районе Самары. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.