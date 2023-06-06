Вашингтон, 6 июня, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В ходе основного наступления ВСУ с помощью западного оружия смогут захватить некоторые территории, но им не удастся удержать их. Об этом 6 июня заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«Наступление, вероятно, захлебнётся по мере того, как российские силы будут постепенно сводить его на нет», — написал Рикардс.

Он отметил, что если Украина сможет прорвать одну линию российской обороны, то ей придётся противостоять другой. По словам эксперта, масштабное наступление требует массивной материально-технической поддержки, но вряд ли у Киева есть необходимые ресурсы.

Рикардс добавил, что Россия выигрывает, а Запад не может дать Украине больше оружия, поэтому поддержка военных действий с его стороны снижается.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобороны России заявило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ, которое началось утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Противник направил в атаку шесть механизированных и два танковых батальона, но потерял 250 военнослужащих, 21 бронемашину, 16 танков и 3 боевых машины пехоты.

6 июня ВС России, отбивая новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожили более 1,5 тыс. украинских военных, 28 танков, включая восемь Leopard, а также три колёсных французских танка AMX-10RC и 109 бронемашин.