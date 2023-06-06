Пенза, 6 июня, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В Пензенской области из магазинов изъято более 1,7 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Об этом 6 июня сообщили в региональном управлении МВД.

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«В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащих им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1700 л сидра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят мероприятия по выявлению мест продажи и хранения суррогатного сидра, а также его изъятию. Всего проверено около 600 торговых точек в районах Пензенской области.

Как сообщало ИА Регнум, в Пензенской области трёх человек госпитализировали с отравлением алкоголем.

Ранее Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений в нескольких регионах страны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По данному делу задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области в связи с поставкой опасного напитка в магазины. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.