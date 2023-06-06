Энергодар, Запорожская область, 6 июня, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Концентрация живой силы и техники ВСУ наблюдается на правом берегу Днепра, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа 6 июня в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, ситуацию можно охарактеризовать как «стабильно напряжённую». Киев демонстрирует наращивание силы.

«Мы фиксируем концентрацию и живой силы, и техники по ту сторону Днепра», — сказал Карчаа.

Советник добавил, что российская сторона контролирует ситуацию на Запорожской АЭС и готова к любым действиям противника. Физический периметр станции охраняют бойцы Росгвардии, они находятся в состоянии максимальной функциональности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что разрушения на Каховской ГЭС в данный момент не представляют угрозы для Запорожской АЭС, расположенной выше по течению Днепра. Однако проблема сохранения уровня воды в Каховском водохранилище требует срочного решения.