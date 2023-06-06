Москва, 6 июня, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Степ-танцовщик и иллюзионист Алик Абдуллаев скончался в квартире на улице Маломосковской на северо-востоке Москвы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Алик Абдуллаев

По его словам, Абдуллаев скончался на 63-м году жизни 4 июня. Его тело обнаружили в квартире на улице Маломосковской в Алексеевском районе Москвы.

«В одной из комнат в квартире на улице Маломосковской было обнаружено тело 62-летнего мужчины. Об этом в полицию сообщили соседи. Родственники артиста проживают за пределами России, с ними уже связались и сообщили о его смерти», — рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что причиной смерти Абдуллаева стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Алик Абдуллаев (настоящее имя Олеко Газизович Абдуллаев) родился 1 июля 1960 года. Он был степ-танцовщиком и иллюзионистом. Артист становился победителем международного конкурса «Степ-Парад» и часто выступал на зарубежных площадках. Абдуллаев гастролировал по Японии, Франции, Австрии, Сингапуру, Бельгии, Голландии и другим странам. В качестве режиссёра-постановщика одного из самых известных его номеров «2×2» (степ в четыре ноги) выступал народный артист России Андрей Николаев. Олеко Газизович преподавал степ на Эстрадном факультете Российской Академии Театрального Искусства (ГИТИС).