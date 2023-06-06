Мелитополь, 6 июня, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции в результате подрыва Каховской ГЭС нет, также не фиксируется никаких тенденций к подъёму уровня воды в данном районе. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Пока никаких тенденций к поднятию уровня воды не фиксируется», — отметил он, добавив, что в настоящий момент уровень воды не изменился и составляет 16 метров 67 сантиметров.

Он обратил внимание на то, что никаких угроз ядерной безопасности на Запорожской атомной станции этот инцидент не несёт.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ ударили по плотине Каховской ГЭС, в результате чего верхняя часть гидротехнического сооружения была повреждена.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что угрозы подтопления в Крыму из-за повреждения Каховской ГЭС нет, но уровень воды в Северо-Крымском канале может снизиться.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся на водоснабжении города.

По информации СМИ, половина пролётов Каховской ГЭС разрушилась в результате ночных ударов ВСУ. Отмечается, что разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается.