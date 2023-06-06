Москва, 6 июня, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Институт развития интернета (ИРИ) в 2022 году поддержал более 770 проектов в соцсетях, из которых около 100 затрагивали тему специальной военной операции на Украине, сообщил глава ИРИ Алексей Гореславский в интервью РБК.

Владимир Трефилов/РИА Новости Алексей Гореславский

По его словам, связанный с общественно-политической обстановкой контент был серьёзно востребован в 2022 году в соцсетях. Но на платформах его практически не было, поскольку это очень маленький срок для того, чтобы появился адекватный сериальный или полнометражный контент, уточнил Гореславский.

«В соцсетях спецоперация была одной из основных тем. В прошлом году ИРИ поддержал в общей сложности 776 проектов, из которых так или иначе около сотни затрагивали разные аспекты СВО. В деньгах это более 3 млрд рублей», — сказал глава ИРИ.

Он добавил, что у института есть много проектов о новых регионах, ИРИ поддержал несколько крупных сериалов, которые сейчас в производстве.

Вместе с тем Гореславский отметил, что необходима всеобъемлющая поддержка, которая включила бы в себя не только создание самого контента, но и его доставку, развитие технологий, инфраструктуры, профессиональное обучение и тому подобное. Нужно развивать технологичную и конкурентную интернет-среду, заключил Гореславский.

Как сообщало ИА REGNUM, Институт развития интернета был создан в 2015 году, он призван представлять интересы всей интернет-отрасли, включая интернет, софт и медиа. Институт собирает и обрабатывает статистическую и аналитическую информацию, анализирует тренды развития отрасли.

В августе 2022 года Институт развития интернета закрыл очередной набор проектов на создание национального контента. Участниками в системе ИРИ было сформировано порядка 3000 заявок, почти 1500 из которых поданы на конкурс.