Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Уровень воды в Новой Каховке поднялся до 5 метров после разрушения Каховской ГЭС, неконтролируемый сброс воды продолжается. Об этом глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил 6 июня РИА Новости.

Кадр из видео Новая Каховка

По его словам, полностью затоплен Днепрянский остров, который находится ниже по течению. Разрушенные сооружения ГЭС не сдерживают поток воды.

«На данный момент у нас поднялась вода по левому берегу до 5 метров», — сказал Леонтьев.

В экстренных службах региона сообщили, что вода поднимается в районе посёлка городского типа Днепряны и села Корсунка. Уровень воды продержится около 72 часов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов со стороны Украины, дамба водохранилища остаётся целой. Наблюдается нерегулируемый сброс воды, жителей прибрежных населённых пунктов попросили подготовиться к возможной эвакуации.