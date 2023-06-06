Луганск, 6 июня, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Украинские войска стали активнее использовать беспилотные летательные аппараты на трёх направлениях в зоне боевых действий. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 6 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По данным источников эксперта, ВСУ увеличили использование БПЛА различных типов и разного предназначения в зоне ответственности Южной группировки войск на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Противник применяет квадрокоптеры и гексокоптеры, а также дроны самолётного типа для ведения разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов. Радиус действия БПЛА варьируется от 1,5 км до более чем 300 км.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Марочко проинформировал об активизации действий ВСУ на донецком, купянском и краснолиманском направлениях в зоне СВО. Ранее, 1 июня, он сообщил о переброске украинских сил и техники в район Серебрянского лесничества в ЛНР.