Нью-Йорк, США, 6 июня, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Письмо автора «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина, в котором он сравнил себя с хоббитом, выставлено на аукционе в США. Об этом 5 июня сообщается на сайте аукционного дома Bonhams.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Рональд Руэл Толкин

Письмо, состоящее из четырёх страничек рукописного текста, выставлено в разделе «Книги и рукописи», оно адресовано мисс Ф. Л. Перри и датировано 28 июня 1955 года. Стартовая цена лота — 10–15 тысяч долларов. Продажа назначена на 22 июня.

«Увы, в целом я очень мало люблю людей, так что мечтаю о пустынных странах. Но я робкий и не такой смелый, как мои желания. Я не испытываю ничего, кроме тревоги, перед перспективой трудностей лишения знакомой еды (…). Звучит как точное описание хоббита!» — пишет Толкин своей первой фанатке в ответ на её письмо.

Далее в письме писатель сомневается в том, что он действительно хоббит, так как не уверен, что окажется таким же выносливым, как представители этого вымышленного им народа, если попадёт в трудную ситуацию.

Хоббиты — это жители придуманного Толкином мира Средиземье. Они невысокие, с большими ступнями, покрытыми густым мехом. Хоббиты живут в домиках или в норах, не любят путешествовать и приключения, они домоседы, обожают уют и любят вкусно поесть.

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