Мелитополь, 6 июня, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Разрушения на Каховской ГЭС в данный момент не представляют угрозы для Запорожской АЭС, расположенной выше по течению Днепра, но проблема сохранения уровня воды в Каховском водохранилище требует срочного решения. Об этом председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 6 июня РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что из-за обстрелов со стороны Украины на Каховской ГЭС разрушились задвижки, начался неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Дамба не разрушена.

«Угрозе Запорожской АЭС на данный момент нет. Пруд-охладитель заполнен, пока никакой критической или опасной ситуации нет», — сказал Рогов.

Он добавил, что вопрос сохранения уровня воды в Каховском водохранилище требует срочного решения. Проблема может возникнуть, если неконтролируемый сброс воды продолжится.

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В настоящий момент уровень воды в Каховском водохранилище понижается примерно на 12 см в час, написал Рогов в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, на Каховской гидроэлектростанции разрушены 11 из 28 пролётов. Наблюдается каскадное разрушение станции, подтопление угрожает примерно 80 населённым пунктам. Мэр Новой Каховки Леонтьев назвал разрушение задвижек ГЭС серьёзным террористическим актом.