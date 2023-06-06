Херсон, 6 июня, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой днепровской воды в Крым. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вода

«Единственная угроза на данный момент — это проблемы с поставкой воды в Крым», — приводит РИА Новости его слова.

Как передавало ИА Регнум, на Каховской гидроэлектростанции из-за обстрелов со стороны ВСУ разрушены 11 из 28 пролётов. Отмечается каскадное разрушение станции, в зоне подтопления могут оказаться порядка 80 населённых пунктов.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ привели к разрушению задвижек, идёт неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ ситуация находится под контролем, угрозы жизни людей нет, специалисты контролируют уровень воды в реке.