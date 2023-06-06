Лондон, 6 июня, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Обозначить конкретную дату введения в силу запрета на сигареты призвал власти Великобритании глава компании по производству табачной продукции Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак.

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В интервью газете Daily Mail он предложил поступить с табачными изделиями так же, как и с продажей новых автомобилей на бензине и дизельном топливе. К 2030 году британское правительство обязалось запретить их реализацию, напомнил Ольчак.

Глава PMI считает, что переход на сигареты, подобные двигателю внутреннего сгорания, должен пройти в такие сроки, чтобы потребители и отрасль успели отреагировать.

По словам Ольчака, место сигарет в музеях, заменить их должны вейпы. В целях борьбы с курением власти могут посодействовать компаниям в исследовании наименее вредных альтернатив сигаретам.

Как сообщало ИА Регнум, итальянский минздрав готовит распоряжение, которое позволит ввести запрет на курение электронных сигарет на открытом воздухе в барах, ресторанах, парках и остановках общественного транспорта. Власти также готовы ограничить рекламу электронных сигарет, которую приравняют к практически запрещённой рекламе традиционного табака.

Госдума РФ приняла закон об усилении ответственности за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции. Защитить здоровье детей депутатов просили родители и учителя, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.