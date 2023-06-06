Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Новый, 468-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области. В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по ней ряд ударов, из-за чего разрушились «задвижки» и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, сама дамба не разрушена: «И это огромное счастье». О том, что разрушение задвижек никак не повлияет на функционирование Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре, подтвердил «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, система охлаждения вне зоны риска.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

В МАГАТЭ заявляют, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты на Запорожской АЭС следят за ситуацией — сейчас на станции угрозы безопасности нет.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы извещает, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. Отмечается: началось каскадное разрушение станции, в зоне подтопления могут оказаться порядка 80 населённых пунктов.

Каховская ГЭС — шестая, нижняя и последняя ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Гидротехническое сооружение построено таким образом, что сброс воды разом, как из ведра, невозможен, она сливается постепенно, как из бутылочного горлышка, пояснил Владимир Леонтьев. После разрушения части ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 4 метра.

В результате разрушения пострадал турбинный зал, который был главной целью боевиков ВСУ на протяжении года, заявили местные власти.

По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см/ч. На данный момент нет потребности в эвакуации жителей Новой Каховки, но в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.

ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку.