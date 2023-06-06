Киев, 6 июня, 2023, 08:37 — ИА Регнум. После подрыва Каховской гидроэлектростанции президент Украины Владимир Зеленский проведёт экстренное заседание Совета национальной безопасности Украины. Об этом написал секретарь Совбеза Алексей Данилов в социальной сети.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Владимир Зеленский

«Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ привели к разрушению задвижек, идёт неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

Он отметил, что эвакуация из-за разрушения Каховской ГЭС может потребоваться жителям тех населённых пунктов, которые находятся ниже Новой Каховки.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ ситуация находится под контролем, угрозы жизни людей нет, специалисты контролируют уровень воды в реке.