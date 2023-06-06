Вашингтон, 6 июня, 2023, 08:20 — ИА Регнум. ВСУ ожидают большие потери из-за ложной надежды Украины победить, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По его словам, украинские военные продолжают нести большие потери в зоне проведения спецоперации.

«Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить», — сказал он.

Дэвис добавил, что не видит для ВСУ никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять Украине жертв.

Как сообщило ИА Регнум, ранее президент Украины заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление, призвав Запад отправить большое количество систем противоракетной обороны Patriot и другого вооружения Киеву.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что контрнаступление ВСУ может обернуться для Украины «кровавой баней».