Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 08:19 — ИА Регнум. На Каховской гидроэлектростанции из-за обстрелов со стороны ВСУ разрушены 11 из 28 пролётов, сообщили ТАСС 6 июня в экстренных службах.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

Отмечается каскадное разрушение станции, в зоне подтопления могут оказаться порядка 80 населённых пунктов.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал разрушение задвижек Каховской ГЭС серьёзным террористическим актом.

Ранее ИА Регнум передавало, что несколько попаданий в верхнюю часть Каховской ГЭС со стороны ВСУ привели к разрушению задвижек, начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Дамба не разрушена, необходимости в эвакуации жителей города пока нет.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет. Однако проблему надо в срочном порядке решать, потому что в дальнейшем это скажется на безопасности АЭС, добавил он.