Бишкек, 6 июня, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Киргизии задержали более 30 человек по подозрению в подготовке государственного переворота, сообщили РИА Новости 6 июня в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По словам представителя Госкомитета, задержанные планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения с целью дальнейшего насильственного захвата власти.

Среди заговорщиков, по данным ведомства, всего были свыше ста человек. Более 30 из них после задержания дали признательные показания.

Как сообщало ИА Регнум, политолог Марс Сариев (Киргизия) не исключил, что попытка государственного переворота в Киргизии, предотвращенная местными спецслужбами, может объясняться намерением коллективного Запада подорвать позиции России в регионе. Некоторые эксперты предполагают, что попытка переворота может быть связана с Адаханом Мадумаровым — депутатом парламента Киргизии, на которого заведено уголовное дело.

В Кремле ситуацию с попыткой госпереворота назвали очень тревожной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Москве внимательно следят за происходящим.