Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет. Об этом 6 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Рогов уточнил, что на настоящий момент никакой критической опасности разрушения на Каховской ГЭС для Запорожской АЭС не представляют.

«Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции», — отметил Рогов.

Кроме того, Рогов подчеркнул, что подрыва Каховской ГЭС не было.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ привели к разрушению задвижек, идёт неконтролируемый сброс воды ниже по течению.