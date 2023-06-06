Джуно , США, 6 июня, 2023, 07:39 — ИА Регнум. В американском штате Аляска с разницей в несколько дней обнаружили мёртвыми трёх человек, сообщило 5 июня издание Mirror.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Инцидент произошёл в городе Джуно на пришвартованном на местном пляже паруснике The Dusky Rock. О первом случае 31 мая стало известно от 34-летней женщины, которая нашла на судне тело своего 51-летнего знакомого. В пятницу, 2 июня, в полицию обратился мужчина. Он обнаружил на паруснике тело 28-летней девушки. Мужчина утверждал, что услышал лай собаки на лодке своего друга и решил проверить, тогда он и нашёл погибшую.

Прибывшая по вызову полиция обнаружила тела двух женщин, одной из которых оказалась 34-летняя погибшая, сообщившая ранее о первом смертельном случае на лодке. Больше людей на паруснике не было.

При первичном осмотре правоохранители признаков возможного преступления не обнаружили. Предположительно, все трое погибли из-за употребления наркотиков.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года жителя Кыштыма Челябинской области нашли мёртвым в озере Коноплянка. 30-летний мужчина числился пропавшим без вести. Об исчезновении заявили в полицию его родственники, затем выяснилось, что он отдыхал на берегу озера и кто-то из очевидцев даже слышал крики о помощи.