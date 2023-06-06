Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Самолёт Су-25, поддерживающий высадку речного десанта ВСУ на левом берегу Днепра в Каховском районе Херсонской области, 5 июня был сбит российскими военными, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Mil.gov.ua Су-25 ВСУ

«Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населённого пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки», — цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что украинский Су-25 сбили стрелки-зенитчики соединения группировки войск «Днепр». Второй самолет также не выполнил задачу, он вышел из боя и ретировался.

По словам источника, штурмовик уничтожили переносным зенитно-ракетным комплексом «Верба». Его обломки были найдены около населённого пункта Осокоровка на правом берегу Днепра.

Как сообщало ИА Регнум, ранее средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Закотной Донецкой Народной Республики российские войска сбили украинский самолёт Су-27. Также были обезврежены 13 украинских беспилотников около населённых пунктов Шевченково, Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Кременная ЛНР, Владимировка, Кирилловка, Старомлыновка ДНР и Забарино Херсонской области.