Донецк, 6 июня, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Подвоз боеприпасов ВСУ на ряде участков фронта в Донбассе блокируют артиллеристы первой танковой армии ВС РФ совместно с разведчиками. Об этом 6 июня рассказал российский боец с позывным Джокер в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Боец уточнил, что российские военнослужащие держат противника «в узде» благодаря постоянному наблюдению и взаимодействию между подразделениями, а также используя постоянное подавление огнём артиллерии.

Как пояснил Джокер, при обнаружении новых маршрутов ВСУ для подвоза боеприпасов либо материально-технических средств артиллерия ВС России незамедлительно наносит серию ударов по противнику. При этом при большом скоплении техники артиллеристы делают выбор в пользу РСЗО «Град», а не миномётов для удара по украинским войскам.

«В зависимости от цели мы работаем в основном на подавление и уничтожение противника, поэтому расход боеприпасов у нас каждый день варьируется, в зависимости от техники или живой силы», — указал боец, подчеркнув, что ради нанесения огневого поражения и уничтожения противника боеприпасы не экономятся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны, ВС России уничтожили более 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC на южнодонецком направлении, отбивая новую атаку ВСУ.