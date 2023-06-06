Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Информацию, распространённую в социальных сетях, о якобы подрыве Каховской ГЭС опроверг мэр города Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев. Об этом 6 июня глава города сообщил в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

Глава Новой Каховки уточнил, что «по городу везде всё тихо и спокойно» и назвал бредом информацию о якобы подрыве Каховской ГЭС. Подобная ложная информация стала распространяться в социальных сетях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявлял мэр Новой Каховки Леонтьев, украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС и не дают проводить на ней ремонтные работы. Глава города подчеркнул, что, несмотря на обстрелы, гражданские и военные инженеры выезжают на станцию и поддерживают её работу.

Каховская ГЭС — шестая, нижняя и последняя ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Обстрелам со стороны ВСУ подвергается не только ГЭС, но и город Новая Каховка, расположенный в пяти километрах от станции.