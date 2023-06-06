* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Екатеринбург, 6 июня, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил России вступил в силу во вторник, 6 июня. Аппеляционные жалобы не поступали, сообщили ТАСС в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

Egd.ru Евгений Ройзман

Соответственно, с Ройзмана снят запрет на пользование интернетом, средствами связи, посещение публичных мест и общение со свидетелями по делу без письменного разрешения.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая 2023 года суд оштрафовал Ройзмана на 260 тыс. рублей по делу о публичной дискредитации армии.

Уголовное дело в отношении мэра Екатеринбурга возбудили в конце августа 2022 года после его слов о проведении военной операции. 6 марта 2023 года расследование дела завершилось, 16 марта его задержала полиция за публикацию экстремистской символики в соцсетях. 23 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ройзмана. Перед первым заседанием он заявил, что не признаёт вины.