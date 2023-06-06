Вашингтон, 6 июня, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Около 350 тысяч украинцев погибло в ходе боевых действий, о потерях власти ничего не говорят, заявил в эфире телеканала Fox News кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Политик обвинил власти США и Украины в том, что они не приводят достоверных данных о потерях и не говорят об истинных причинах конфликта. Кеннеди-младший напомнил о вранье правительств в период пандемии COVID-19 и о войне в Ираке.

По его словам, людям просто внушали, что конфликт на Украине представляет собой ответ на незаконную и жестокую агрессию России.

«На самом деле неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире и всяческих попыток урегулировать его», — утверждает он.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер уверен, что у армии России не возникнет трудностей с прошедшими учения НАТО украинскими солдатами.

По мнению председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли, украинская армия очень хорошо подготовлена ​​к контрнаступлению. При этом об исходе анонсируемой Киевом и его спонсорами масштабной наступательной операции говорить слишком рано, сказал он.