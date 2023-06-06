Флорида, США, 6 июня, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Серверную комнату, где хранились записи с камер наблюдения, затопило в поместье экс-президента США Дональда Трампа в американском штате Флорида. Об этом 5 июня сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Уточняется, что работник резиденции Трампа затопил серверную комнату в поместье Мар-а-Лаго спустя два месяца после того, как агенты ФБР провели там обыск с последующим изъятием сотни секретных документов, которые Трамп забрал, уходя из Белого дома.

Отмечается, что неясно, была ли комната затоплена намеренно или это был случайный инцидент. Но при этом указывается, что данное происшествие продолжило серию событий, которые могут показаться подозрительными федеральным прокурорам.

В свою очередь, Трамп утверждает, что все документы, найденные у него в поместье, он собственноручно рассекретил ещё до того, как увезти их из Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что федеральным прокурорам в США удалось получить аудиозапись, на которой экс-президент США Трамп признаётся в хранении секретного документа Пентагона.

Запись, по разным данным, длится около двух минут, но, вероятно, является частью обсуждения, состоявшегося во время более продолжительной встречи. На аудиозаписи Трамп признаёт, что у него есть секретный документ Пентагона о потенциальном нападении на Иран.