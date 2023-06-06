Вашингтон, 6 июня, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Киевский режим ложной надеждой победить Россию ежедневно губит жизни украинцев, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. <…> Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», — сказал он.

По его мнению, ВСУ лишь могут выявить слабые места в российской обороне, но Москва к этому уже готова. Российские военные учатся и превращаются в более грозную силу. Они имеют намного больше военного потенциала и человеческих ресурсов, чем украинцы. Время работает на Россию, это будет иметь решающее значение, считает Дэвис.

В случае тактических успехов ВСУ в контрнаступлении военное преимущество России по итогу приведёт к уничтожению украинских солдат, добавил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины находятся в ожидании сигнала от России о мирном урегулировании конфликта. Несмотря на это, никто из них не желает ничего делать без Украины, добавила она.

В Пентагоне пока не решили, началось ли контрнаступление украинских войск. При этом в минобороны США отмечают всплеск активности ВСУ, но это не означает начала масштабной наступательной операции.

О начале контрнаступления ВСУ утром 4 июня 2023 года заявили в Минобороны РФ. Противник пытался атаковать позиции российской армии на пяти участках фронта. После неудавшейся попытки в украинских СМИ царит тишина, масштабы потерь не разглашаются.