Вашингтон, 6 июня, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Экс-сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Ханссен, осужденный на несколько пожизненных тюремных сроков за шпионаж в пользу СССР и России Роберт Ханссен скончался от естественных причин. Об этом 5 июня сообщает агентство Associated Press.

В публикации, посвящённой разведчику, уточняется, что разведчика нашли в тюремной камере в федеральной тюрьме в штате Колорадо без сознания. 79-летний Ханссен находился в своей кровати. Сотрудники тюрьмы вызвали медиков, которые спустя некоторое время объявили о смерти Ханссена.

Указывается, что экс-сотрудник ФБР и агент советской и российской разведки скончался по естественным причинам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, советский разведчик Роберт Ханссен скончался в возрасте 79 лет в федеральной тюрьме, расположенной возле города Флоренс в штате Колорадо.

Ханссен был арестован в 2001 году и обвинён в шпионаже в пользу России. Свою вину он признал полностью и в 2002 году был приговорён судом к 15 последовательным пожизненным заключениям без права на помилование.