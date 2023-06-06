Ньюкасл, Австралия, 6 июня, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Списанные истребители F/A-18 Hornet могут поставить на Украину власти Австралии. Об этом говорится 5 июня в материале газеты Australian Financial Review.

bursahakimiyet.com.tr Истребитель-бомбардировщик F/A-18C Hornet Военно-воздушных сил США

Автор ссылается на источники, по данным которых Австралия, США и Украина ведут переговоры по отправке в Киев 41 самолёта F/A-18 Hornet ВВС Австралии.

Конкретной договорённости пока не достигнуто, подтвердил контролирующий Киев австралийский эксперт Роберт Поттер.

В США положительно оценивают вероятность поставок самолётов. Вашингтон обладает правами интеллектуальной собственности на данные истребители поэтому его согласие необходимо, утверждают источники. Если находящиеся на базе около австралийского Ньюкасла самолёты не отдадут Украине, то их утилизируют или продадут частной авиационной компании для подготовки пилотов.

Отмечается, что истребители можно ввести в эксплуатацию в течение четырёх месяцев, но часть из них годятся лишь на детали.

По данным издания, Киеву могут разрешить использование F/A-18 Hornet только в воздушном пространстве Украины, иначе союзники прекратят их обслуживание.

Как сообщало ИА Регнум, в министерстве обороны Украины подсчитали, что киевскому режиму в скором времени потребуется почти 50 американских истребителей F-16 для контроля над территорией Украины.

Военный аналитик Шон Белл считает, что истребители F-16 сильно разочаруют главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На Западе боятся, что РФ перехватит технологии, поэтому не будет рисковать своими передовыми разработками.