Вашингтон, 6 июня, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Украинская армия очень хорошо подготовлена к контрнаступлению, заявил в интервью телеканалу CNN председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

Он отметил, что США и европейские союзники, другие страны со всего мира помогают украинцам с подготовкой, разведдаными, боеприпасами, советом и не только.

При этом об исходе анонсируемой Киевом и его спонсорами масштабной наступательной операции говорить слишком рано, добавил Милли.

Как сообщало ИА Регнум, весеннее контрнаступление украинской армии неоднократно переносилось Киевом по тем или иным причинам. Оно так и не состоялось весной 2023 года. В начале июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контратаку, однако наступательная операция может потребовать времени и грозит большими затратами, а также потерями среди личного состава киевской армии.

В Минобороны России заявили о срыве крупномасштабного наступления ВСУ, которое началось сразу на пяти участках фронта утром 4 июня. Украинцы потеряли 250 военнослужащих, 21 бронемашину, 16 танков и три боевые машины пехоты.